Eigentlich sollte Mitte Dezember alles erledigt sein: Weshalb die Rampe am Plauener Volvo-Autohaus noch immer nicht vorhanden ist

Plauen
Das Rathaus hatte die Fertigstellung einer barrierefreien 20-Meter-Rampe an der Stresemannbrücke zum Jahresende in Aussicht gestellt. Doch daraus wurde nichts. Woran es hakt.
Radler, Rollstuhlfahrer oder Fußgänger, zum Beispiel mit Kinderwagen, haben sich umsonst gefreut: Die für Mitte Dezember versprochene, 20 Meter lange Rampe am Elsterradweg in Höhe des Volvo-Autohauses ist bisher nicht installiert worden. Und das hat offenbar nichts mit dem Wetter der vergangenen Tage zu tun.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.