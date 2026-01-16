Eigentlich sollte Mitte Dezember alles erledigt sein: Weshalb die Rampe am Plauener Volvo-Autohaus noch immer nicht vorhanden ist

Das Rathaus hatte die Fertigstellung einer barrierefreien 20-Meter-Rampe an der Stresemannbrücke zum Jahresende in Aussicht gestellt. Doch daraus wurde nichts. Woran es hakt.

Radler, Rollstuhlfahrer oder Fußgänger, zum Beispiel mit Kinderwagen, haben sich umsonst gefreut: Die für Mitte Dezember versprochene, 20 Meter lange Rampe am Elsterradweg in Höhe des Volvo-Autohauses ist bisher nicht installiert worden. Und das hat offenbar nichts mit dem Wetter der vergangenen Tage zu tun. Radler, Rollstuhlfahrer oder Fußgänger, zum Beispiel mit Kinderwagen, haben sich umsonst gefreut: Die für Mitte Dezember versprochene, 20 Meter lange Rampe am Elsterradweg in Höhe des Volvo-Autohauses ist bisher nicht installiert worden. Und das hat offenbar nichts mit dem Wetter der vergangenen Tage zu tun.