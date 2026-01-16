MENÜ
  Eigentlich sollte Mitte Dezember alles erledigt sein: Weshalb die Rampe am Plauener Volvo-Autohaus noch immer nicht vorhanden ist

Hier komm niemand problemlos hoch oder runter: die Treppe an der Stresemannbrücke ist steil.
Bild: Ellen Liebner
Hier komm niemand problemlos hoch oder runter: die Treppe an der Stresemannbrücke ist steil.
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Eigentlich sollte Mitte Dezember alles erledigt sein: Weshalb die Rampe am Plauener Volvo-Autohaus noch immer nicht vorhanden ist
Redakteur
Von Sabine Schott
Das Rathaus hatte die Fertigstellung einer barrierefreien 20-Meter-Rampe an der Stresemannbrücke zum Jahresende in Aussicht gestellt. Doch daraus wurde nichts. Woran es hakt.

Radler, Rollstuhlfahrer oder Fußgänger, zum Beispiel mit Kinderwagen, haben sich umsonst gefreut: Die für Mitte Dezember versprochene, 20 Meter lange Rampe am Elsterradweg in Höhe des Volvo-Autohauses ist bisher nicht installiert worden. Und das hat offenbar nichts mit dem Wetter der vergangenen Tage zu tun.
