Ein Dorf im Vogtland voller Blaulicht: Warum das kleine Kloschwitz sein Dorffest mit Polizei, Feuerwehr und Co. feiert

Plauen
Die Kloschwitzer veranstalten am Samstag einen Blaulichttag. Es soll ein Tag für die ganze Familie werden. So beteiligt sich auch die Justizvollzugsanstalt Zwickau mit einer besonderen Idee.
Ein Blaulichttag als Dorffest? „Es war ein Geistesblitz“, sagt Romy Dietel, die Vorsitzende des Kloschwitzer Heimatvereins. „Wir haben überlegt, was wir veranstalten könnten. Eine Abendveranstaltung funktioniert in einem kleinen Dorf nicht.“ Kloschwitz hat etwa 200 Einwohner.
