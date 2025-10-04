Ein Jahr nach Springmesser-Verbot: Wie viele wurden im Vogtland abgegeben?

Plauen
Im Oktober 2024 wurde der Besitz von Springmessern per Waffengesetz unter Strafe gestellt. Bis 1. Oktober dieses Jahres ging straffrei aus, wer sich freiwillig davon trennte.
Im Jahr nach Inkrafttreten des Springmesser-Verbots sind im Landratsamt des Vogtlandkreises noch zwei der nun verbotenen Gegenstände abgegeben worden. Das teilte die Kreisverwaltung auf Nachfrage mit. Bürger mit Springmessern hatten bis 1. Oktober dieses Jahres die Möglichkeit, diese abzugeben, um einer Strafe zu entgehen. Der Besitz der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.