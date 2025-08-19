Einbrecher scheitern in Plauen

Plauen
Die Täter verschwinden ohne Beute. Worauf die Polizei nun setzt.
Ohne Beute sind Täter in Plauen nach Einbruchsversuchen verschwunden. Darüber hat die Polizei berichtet. Die unbekannten Täter haben zwischen dem Nachmittag des Samstags, 16. August, und dem Mittag des Sonntags, 17. Augst, versucht, in ein Unternehmen in der Reißiger Vorstadt einzubrechen. Das Grundstück des Unternehmens befindet sich am Ende...
