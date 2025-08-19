Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Fenster und Türen eines Firmengebäudes in Plauen hielten Einbruchsversuchen stand.
Fenster und Türen eines Firmengebäudes in Plauen hielten Einbruchsversuchen stand. Bild: Symbolbild: S. Stein/dpa
Plauen
Einbrecher scheitern in Plauen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Die Täter verschwinden ohne Beute. Worauf die Polizei nun setzt.

Ohne Beute sind Täter in Plauen nach Einbruchsversuchen verschwunden. Darüber hat die Polizei berichtet. Die unbekannten Täter haben zwischen dem Nachmittag des Samstags, 16. August, und dem Mittag des Sonntags, 17. Augst, versucht, in ein Unternehmen in der Reißiger Vorstadt einzubrechen. Das Grundstück des Unternehmens befindet sich am Ende...
