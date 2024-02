Einbrecher suchen beim Blutspendedienst in Plauen nach Geld

Die unbekannten Täter hatten sich am Wochenende gewaltsam Zugang verschafft. Es werden Zeugen gesucht.

Plauen.

Einbrecher sind am Wochenende in Plauen bei einem Beutezug gescheitert, hinterließen aber Sachschaden. Wie die Polizei am Montag berichtete, hatten sich die unbekannten Täter gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten des Blutspendedienstes an der Röntgen-/Reusaer Straße verschafft. Im Inneren brachen sie eine Kasse auf, die jedoch leer war. Daraufhin verließen sie das Gebäude und hinterließen einen Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 3 Uhr, und Montag, 4.30 Uhr. Zur Aufklärung des Einbruchs sucht die Polizei Zeugen. Wem sind entsprechende Personen zur Tatzeit am genannten Ort aufgefallen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Plauen unter der Rufnummer 03741 140 entgegen. (bju)