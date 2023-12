Einbruch gescheitert: Plauener Frisörsalon bekommt ungebetene Kunden

Auf diese Art Kunden können Haarkünstler gut verzichten. Zum Glück hielt die Ladentür am Donnerstag Stand.

Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag versuchten unbekannte Täter in ein Frisörgeschäft auf der Plauener Theaterstraße, Ortsteil Dobenau, einzudringen. Dies sei nach Polizeiangaben jedoch nicht gelungen. Als die Angestellten am Donnerstagmorgen das Geschäft betreten wollten, bemerkten sie die Schäden an der Tür, welche die...