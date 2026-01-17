Einbruch in 24-Stunden-Kiosk in Plauen – Polizei stellt Tatverdächtige

Ein Warenautomat in Plauen wurde zum Ziel von Einbrechern. Die Polizei konnte die drei Tatverdächtigen schnell aufspüren.

Ein Warenautomat in einem 24-Stunden-Kiosk am Klostermarkt in Plauen ist in der Nacht zum Freitag das Ziel von Dieben gewesen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Automat gegen 2.30 Uhr aufgehebelt. Diverse Artikel wurden daraus gestohlen. Bereits in den frühen Morgenstunden konnte die Polizei durch ihre Ermittlungen eine 18-Jährige, sowie...