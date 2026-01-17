MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Einbruch in 24-Stunden-Kiosk in Plauen – Polizei stellt Tatverdächtige

Einen Einbruch in Plauen konnte die Polizei schnell aufklären.
Einen Einbruch in Plauen konnte die Polizei schnell aufklären. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Einen Einbruch in Plauen konnte die Polizei schnell aufklären.
Einen Einbruch in Plauen konnte die Polizei schnell aufklären. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Plauen
Einbruch in 24-Stunden-Kiosk in Plauen – Polizei stellt Tatverdächtige
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Warenautomat in Plauen wurde zum Ziel von Einbrechern. Die Polizei konnte die drei Tatverdächtigen schnell aufspüren.

Ein Warenautomat in einem 24-Stunden-Kiosk am Klostermarkt in Plauen ist in der Nacht zum Freitag das Ziel von Dieben gewesen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Automat gegen 2.30 Uhr aufgehebelt. Diverse Artikel wurden daraus gestohlen. Bereits in den frühen Morgenstunden konnte die Polizei durch ihre Ermittlungen eine 18-Jährige, sowie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.01.2026
1 min.
Nach Einbruch in Einfamilienhaus in Plauen: Polizei nimmt 54-Jährigen fest
Einen Einbruch in ein Einfamilienhaus meldet die Polizei aus Plauen.
5000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Einbruchs in ein Gebäude am Zwoschwitzer Weg.
Tino Beyer
16.01.2026
4 min.
Salami und Wiegebraten sind der Renner: Fleischerei in Hainichen gibt es seit 60 Jahren
Die Fleischerei Scheffler mit Erika Scheffler und Fleischermeister Willy Scheffler, Verkäuferin Melanie Walker und Fleischermeister Tino Scheffler (v.l.).
1966 war es soweit: Willy und Erika Scheffler starteten mit Mitte 20 im eigenen Betrieb. Sohn Tino setzt heute die Tradition fort. Mit der „Weberstube“ hat sich ein zweites Standbein etabliert.
Franziska Bernhardt-Muth
17:15 Uhr
4 min.
Neujahrsempfang im Erzgebirge: Rockstar-Auftritt, Bürokratie-Frust und ein Strafzettel-Lacher
Beim Neujahrsempfang der Iga in Aue auf der Bühne im Gespräch: Ostrock-Legende Toni Krahl (l.) und Moderator Alexander Fuchs.
Politischer Klartext, Rockmusiker Toni Krahl auf der Bühne und Ehrungen: Der Neujahrsempfang der Industrie- und Gewerbevereinigung Westerzgebirge in Aue hat am Donnerstagabend mehr als Grußworte geboten. Und hielt überraschende Momente bereit.
Jürgen Freitag
24.12.2025
1 min.
Auto-Einbrecher auf frischer Tat in Chemnitz gestellt
Die Polizei konnte den Einbrecher in der Nacht stellen.
Anwohner hatten den 27-Jährigen beobachtet, wie er Scheiben von Fahrzeugen in Ebersdorf einschlug.
Christian Mathea
17:17 Uhr
2 min.
In Spanien wird sogar eine Schnecke gesegnet
Die Tradition der katholischen Tiersegnung geht auf das Mittelalter zurück. Früher ließen die Bauern ihr Vieh segnen, heute sind es vor allem Städter, die ihre Lieblinge immer an einem 17. Januar, dem Fest von San Antón, dem Schutzeiligen der Tiere, zur Kirche tragen.
In Madrid werden jedes Jahr am 17. Januar Tiere aller Art gesegnet – diesmal war sogar eine Schnecke dabei. Was hinter der jahrhundertealten Tradition steckt.
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
Mehr Artikel