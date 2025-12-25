Einbruch in Plauen: Hochwertiges E-Bike gestohlen

Plauen
Unbekannte haben sich in Plauen Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus verschafft. Aus dem Keller wurde ein E-Bike gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.
In der Neundorfer Vorstadt in Plauen sind bislang unbekannte Täter in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses eingebrochen und haben dabei ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, habe sich die Tat zwischen Mittwoch, 10. Dezember, und Heiligabend in der Gartenstraße ereignet. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein...
