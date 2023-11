Einbruch in Plauen: Im Visier ist das ehemalige Fernseh-Eck an der Röntgenstraße 1 gewesen

Viel zu transportieren hatten Diebe jetzt im Stadtteil Reusa. Aus einem unbewohnten Mehrfamilienhaus stahlen sie teils sehr kleine Gegenstände im Wert von 13.000 Euro.

Vermutlich übers Wochenende sind Ganoven in das unbewohnte Mehrfamilienhaus an der Ecke Röntgen-/Äußere Reichenbacher Straße eingedrungen. Dort hatte sich früher das Geschäft Fernseh-Eck befunden. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, sei der Einbruch am Dienstag gemeldet worden. Gestohlen worden sei jede Menge Buntmetall - neben...