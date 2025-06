Einbruch in Plauener Apotheke

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Die Polizei ermittelt zu einem Einbruch in Preißelpöhl. Ziel der Täter war die Apotheke am Mendelssohnplatz. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, drangen unbekannte Täter am Mittwoch in den frühen Morgenstunden gewaltsam in die Apotheke ein. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten unter anderem Bargeld, sodass ein Stehlschaden im...