Einbruch in Zahnarztpraxis in Plauen – Täter flüchten mit Bargeld

Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizei zu melden – die Ermittlungen laufen noch.

Böse Überraschung am Pfingstsamstag: Wie die Polizei informierte, verschafften sich bislang unbekannte Täter am Samstagabend gewaltsam Zugang zu einer Zahnarztpraxis in Plauen. Die Diebe brachen im Zeitraum zwischen 17.45 und 20 Uhr über die Eingangstür der Praxis an der Weststraße im Ortsteil Dobenau ein und durchsuchten die Räume nach...