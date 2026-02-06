Eine Nacht im Swingerclub: Was passiert im Club „Avantgarde“ in Plauen?

Die Nächte im Club „Avantgarde“ am Plauener Stadtrand sind lang. Etwa 500 Handtücher verbrauchen die Gäste an nur einem Abend. Laufen hier längst die sexpositiven Partys wie in der Großstadt? Unsere Autorin war dort.

Ein Club im Hinterhaus, Backsteinbau. Preißelpöhl am Stadtrand von Plauen. Sanierte Altbauten, die Mieten sind gehoben. Die Gegend gilt als eines der besten Wohnviertel der Stadt. Dass es hier einen Swingerclub gibt, ist in der Nachbarschaft ein offenes Geheimnis. Aber kaum jemand weiß, was wirklich hinter der Tür vor sich geht. Trifft sich... Ein Club im Hinterhaus, Backsteinbau. Preißelpöhl am Stadtrand von Plauen. Sanierte Altbauten, die Mieten sind gehoben. Die Gegend gilt als eines der besten Wohnviertel der Stadt. Dass es hier einen Swingerclub gibt, ist in der Nachbarschaft ein offenes Geheimnis. Aber kaum jemand weiß, was wirklich hinter der Tür vor sich geht. Trifft sich...