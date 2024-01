Eine Schwerverletzte bei Auffahrunfall in Weischlitz

Weischlitz.

Bei einem Auffahrunfall im Vogtlandkreis sind zwei Menschen verletzt worden. Eine 38-Jährige fuhr am Montagabend in Weischlitz mit ihrem Wagen auf ein stehendes Auto auf und wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. In dem Auto saßen eine 33 Jahre alte Frau, die leicht verletzt wurde, und ein drei Monate altes Baby, das unverletzt blieb. Beide Fahrerinnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 18.000 Euro. (dpa)