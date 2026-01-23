Einer der ältesten Gastwirte des Vogtlands setzt sich zur Ruhe: So geht es mit seinem Traditionslokal an der Talsperre Pöhl weiter

Seit dem Jahresende hat Hans-Ullrich Weithase den „Talsperrenblick“ geschlossen. Am Wochenende steht ein großer Flohmarkt an. Für die Zukunft des Gasthauses in bester Lage gibt es neue Pläne.

Die guten Rouladen, die die Stammgäste des „Talsperrenblicks“ so liebten, kocht Hans-Ullrich Weithase jetzt nur noch für seine Frau Evi. In seinem 80. Lebensjahr setzt sich einer der ältesten Gastronomen des Vogtlandes zur Ruhe. „25 Jahre in der Gastronomie sind lang genug“, sagt der Greizer. Mit dem, was er als Wirt erlebt hat, könne... Die guten Rouladen, die die Stammgäste des „Talsperrenblicks“ so liebten, kocht Hans-Ullrich Weithase jetzt nur noch für seine Frau Evi. In seinem 80. Lebensjahr setzt sich einer der ältesten Gastronomen des Vogtlandes zur Ruhe. „25 Jahre in der Gastronomie sind lang genug“, sagt der Greizer. Mit dem, was er als Wirt erlebt hat, könne...