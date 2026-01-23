MENÜ
  • Einer der ältesten Gastwirte des Vogtlands setzt sich zur Ruhe: So geht es mit seinem Traditionslokal an der Talsperre Pöhl weiter

Gläser, Geschirr, Besteck und vieles mehr hofft Hans-Ullrich Weithase am Samstag während eines Flohmarktes im „Talsperrenblick" an den Mann oder die Frau zu kriegen.
Gläser, Geschirr, Besteck und vieles mehr hofft Hans-Ullrich Weithase am Samstag während eines Flohmarktes im „Talsperrenblick“ an den Mann oder die Frau zu kriegen. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Seit Jahresende hat der „Talsperrenblick" geschlossen. Das Restaurant wurde verkauft und soll mit neuem Eigentümer vielleicht schon zur Sommersaison öffnen.
Seit Jahresende hat der „Talsperrenblick“ geschlossen. Das Restaurant wurde verkauft und soll mit neuem Eigentümer vielleicht schon zur Sommersaison öffnen. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Der Flohmarkt ist aufgebaut. Zwischen 10 und 17 Uhr ist der Talsperrenblick am Samstag zum Ausverkauf geöffnet. Auch Palmen sind im Angebot.
Der Flohmarkt ist aufgebaut. Zwischen 10 und 17 Uhr ist der Talsperrenblick am Samstag zum Ausverkauf geöffnet. Auch Palmen sind im Angebot. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Gläser, Geschirr, Besteck und vieles mehr hofft Hans-Ullrich Weithase am Samstag während eines Flohmarktes im „Talsperrenblick“ an den Mann oder die Frau zu kriegen.
Gläser, Geschirr, Besteck und vieles mehr hofft Hans-Ullrich Weithase am Samstag während eines Flohmarktes im „Talsperrenblick“ an den Mann oder die Frau zu kriegen. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Seit Jahresende hat der „Talsperrenblick“ geschlossen. Das Restaurant wurde verkauft und soll mit neuem Eigentümer vielleicht schon zur Sommersaison öffnen.
Seit Jahresende hat der „Talsperrenblick“ geschlossen. Das Restaurant wurde verkauft und soll mit neuem Eigentümer vielleicht schon zur Sommersaison öffnen. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Der Flohmarkt ist aufgebaut. Zwischen 10 und 17 Uhr ist der Talsperrenblick am Samstag zum Ausverkauf geöffnet. Auch Palmen sind im Angebot.
Der Flohmarkt ist aufgebaut. Zwischen 10 und 17 Uhr ist der Talsperrenblick am Samstag zum Ausverkauf geöffnet. Auch Palmen sind im Angebot. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Einer der ältesten Gastwirte des Vogtlands setzt sich zur Ruhe: So geht es mit seinem Traditionslokal an der Talsperre Pöhl weiter
Von Daniela Hommel-Kreißl
Seit dem Jahresende hat Hans-Ullrich Weithase den „Talsperrenblick“ geschlossen. Am Wochenende steht ein großer Flohmarkt an. Für die Zukunft des Gasthauses in bester Lage gibt es neue Pläne.

Die guten Rouladen, die die Stammgäste des „Talsperrenblicks“ so liebten, kocht Hans-Ullrich Weithase jetzt nur noch für seine Frau Evi. In seinem 80. Lebensjahr setzt sich einer der ältesten Gastronomen des Vogtlandes zur Ruhe. „25 Jahre in der Gastronomie sind lang genug“, sagt der Greizer. Mit dem, was er als Wirt erlebt hat, könne...
