Eingangstür geht zu Bruch

Plauen.

Die Bewohner der Plauener Asylunterkunft an der Kasernenstraße kommen nicht zur Ruhe. Nach einer Brandserie am Anfang des Jahres ist jetzt die Glaseingangstür der Unterkunft zu Bruch gegangen. Aus jetziger Sicht könne ein politisch motivierter Zusammenhang mit den Ereignissen von Pfingstmontag weder angenommen noch ausgeschlossen werden, so eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Die Frage nach einer rechtsextremistischen Attacke sei aber Gegenstand der Ermittlungen. Auch der Wachschutz, den es vor Ort gibt, werde befragt. Der Sachschaden wurde auf rund 5000 Euro beziffert. (sasch)