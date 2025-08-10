Einmaliger Zeichenworkshop in Plauen zur Aktmalerei

Eine Ausstellung in der e.o.plauen-Galerie rückt den menschlichen Körper in den Mittelpunkt. Dies ist Anlass, selbst einmal kreativ zu werden.

Die Galerie e.o.plauen lädt am Sonntag, 17. August, von 10 bis etwa 14 Uhr zu dem einmaligen Zeichenworkshop „Akt & Brunch" ein. Der Workshop ist Teil des Programms zur aktuellen Sonderausstellung „Körperformen 2.0", die Erich Ohsers zeichnerische Auseinandersetzung mit dem menschlichen Körper in den Mittelpunkt stellt.