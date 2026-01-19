Elektrotechnik Plauen sichert sich größeren Auftrag in Oberfranken

In der Hofer Innenstadt entsteht derzeit eine kleinere Seniorenwohnanlage. Nun war der letzte größere Auftrag hierfür ausgeschrieben.

Am Bau einer kleinen Seniorenwohnanlage in der Hofer Innenstadt ist auch die Firma Elektrotechnik Plauen beteiligt. Darüber hat jetzt die Stadt Hof informiert. Das Plauener Unternehmen habe bei dem Bauvorhaben vergangene Woche den Zuschlag für den letzten größeren Auftrag dieses Objektes erhalten. Übernommen wird die Elektroinstallation für...