  • Elsterbrücke vor Teilöffnung: So geht es jetzt an der wichtigsten Baustelle in Plauen weiter

Die Haltestelle an der neuen Elsterbrücke wird derzeit gepflastert.
Die Haltestelle an der neuen Elsterbrücke wird derzeit gepflastert. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Elsterbrücke vor Teilöffnung: So geht es jetzt an der wichtigsten Baustelle in Plauen weiter
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Autofahrer atmen auf: In Kürze können zumindest stadtauswärts Fahrzeuge wieder über das wichtige Nadelöhr rollen. Wann es soweit ist, wie es auf der Baustelle weitergehen soll und welche Frage noch offen ist.

Die meisten Menschen in Plauen dürften sich schon an die Großbaustelle an der Neuen Elsterbrücke gewöhnt haben. Seit 2023 wird hier gebaut. Autofahrer müssen Umleitungen in Kauf nehmen. Nicht wenige sehnen deshalb den Tag herbei, an dem die Innenstadt aus südlicher Richtung wieder unkompliziert per Straßenbahn und Auto erreichbar ist. Bis...
