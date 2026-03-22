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  • Entdeckt vor 100 Jahren: Drachenhöhle Syrau fiebert Jubiläum entgegen

Höhlenchefin Manuela Schindler mit Maskottchen Drache Justus.
Höhlenchefin Manuela Schindler mit Maskottchen Drache Justus. Foto: Simone Zeh
Höhlenchefin Manuela Schindler mit Maskottchen Drache Justus.
Höhlenchefin Manuela Schindler mit Maskottchen Drache Justus. Foto: Simone Zeh
Plauen
Entdeckt vor 100 Jahren: Drachenhöhle Syrau fiebert Jubiläum entgegen
Von Simone Zeh
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Schon jetzt richten sich die Blicke der Verantwortlichen auf das Jubiläums-Jahr 2028. Was die Höhlenchefin dafür alles plant – und warum das Jahr 2026 wohl nicht ganz so einfach wird.

In knapp zwei Jahren gibt es in Syrau ein Jubiläum zu feiern: Die Drachenhöhle begeht einen runden Geburtstag. 1928 und damit exakt 100 Jahre zuvor war die Welt unter Tage entdeckt worden.
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