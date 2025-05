Entenfamilie strandet in Plauen auf Supermarkt-Parkplatz

Augenzeugen riefen die Polizei um Hilfe. Am Ende hieß es „Ente gut, alles gut“.

In Plauen hat es am Montag einen tierischen Polizeieinsatz gegeben. Nachdem in der Neundorfer Vorstadt am Morgen eine Entenfamilie auf der Suche nach einem Gewässer umhergeirrt und gegen 8 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Neundorfer Straße gestrandet war, riefen Augenzeugen die Polizei um Hilfe. Das Streifenteam fing die Entenmama...