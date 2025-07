Entsetzt über Exzesse: Der erste öffentliche Auftritt von Yvonne Magwas im Vogtland nach ihrem Rückzug aus dem Bundestag

Ex-Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas (CDU) hat im Vogtland für ein stärkeres bürgerschaftliches Engagement geworben. Wieso sie sich Sorgen um die politische Stimme der Region in Berlin macht.

Erstmals seit ihrem Ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag ist Yvonne Magwas (CDU) wieder öffentlich im Vogtland aufgetreten - in der neuen Veranstaltungsreihe „Input und Ingwertee“ des Bündnisses für Demokratie, Toleranz und Zivilcourage am Freitagabend in Plauen. Gleich zu Beginn sagte die ehemalige Vizepräsidentin des Deutschen...