Er schuf nicht nur den „Nackschen Maa“ und die „Neideiteln“: Plauens fleißigster Bildhauer gestorben

Offiziell hieß er Johannes, aber kaum einer nannte ihn so: Hannes Schulze hat sich als Bildhauer über das Vogtland hinaus einen Namen gemacht. Nach schwerer Krankheit ist er im Alter von 85 Jahren verstorben. Womit er auch in Chemnitz und Zwickau allgegenwärtig bleibt.

Wohin man auch geht in Plauen: Johannes Schulzes Arbeiten begegnet man auf Schritt und Tritt. Sein hinterlassenes Werk ist so vielfältig und facettenreich, dass man staunt, was allein in seiner Heimatstadt alles aus seinen Händen stammt. Und nicht nur dort.