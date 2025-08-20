Erfolgreiche Familiengeschichte: Bei Möbel Biller in Plauen steht die nächste Generation in den Startlöchern

Vor 35 Jahren hatte Firmengründer Rainer Biller in Plauen seinen Möbelverkauf gestartet. „Es war ein Abenteuer“, sagt er rückblickend. Spannend ist es all die Jahrzehnte geblieben. Denn das Unternehmen musste manche Branchenkrise meistern.

Es ist noch gar nicht so lange her, da war die Stadt Plauen mit inhabergeführten Möbelhäusern gut aufgestellt: Möbel Maier, Möbel Spranger und Möbel Künzel gehörten dazu. Doch die Situation hat sich geändert. Alle drei sind aus dem Stadtbild verschwunden. Geblieben als Großer der Möbelbranche ist in Plauen das Möbelcenter Biller. Vor...