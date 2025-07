Erhöhte Wartezeiten im Standesamt Plauen

Warum es derzeit im Standesamt Plauen zu Wartezeiten kommt.

Wer in dieser Woche in Plauen einen Hochzeitstermin bestellen will, muss unter Umständen Zeit mitbringen: Weil Mitarbeiter des Standesamtes wegen Krankheit fehlen, kann es in dieser Woche am Donnerstagnachmittag (3. Juli) zu erhöhten Wartezeiten für die Besucher kommen. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis. Informationen zum Standesamt...