  • Erinnerung an die Nazi-Opfer: Schüler erfassen alle Gedenkstätten im Vogtlandkreis

Eine von 74 Gedenkstätten im Vogtlandkreis, die an Nazi-Opfer erinnern. Bild: Ellen Liebner
Eine von 74 Gedenkstätten im Vogtlandkreis, die an Nazi-Opfer erinnern. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Erinnerung an die Nazi-Opfer: Schüler erfassen alle Gedenkstätten im Vogtlandkreis
Von Bernd Jubelt
Im Vogtlandkreis gibt es viele Orte, die mit dem Nationalsozialismus in Verbindung stehen. Allein 74 Gedenkstätten enthält eine Broschüre, die gerade aktualisiert wurde.

Zehntklässler des Plauener Lessing-Gymnasiums rücken vogtlandweit Opfer des Nationalsozialismus in den Fokus. Im Rahmen einer Facharbeit, die Schülerinnen und Schüler im Verlauf der zehnten Klasse absolvieren müssen, wurden entsprechende Gedenkstätten im sächsischen Vogtland erfasst. Dabei arbeiteten sie mit dem Katasteramt des...
