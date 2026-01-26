Erinnerung an die Nazi-Opfer: Schüler erfassen alle Gedenkstätten im Vogtlandkreis

Im Vogtlandkreis gibt es viele Orte, die mit dem Nationalsozialismus in Verbindung stehen. Allein 74 Gedenkstätten enthält eine Broschüre, die gerade aktualisiert wurde.

Zehntklässler des Plauener Lessing-Gymnasiums rücken vogtlandweit Opfer des Nationalsozialismus in den Fokus. Im Rahmen einer Facharbeit, die Schülerinnen und Schüler im Verlauf der zehnten Klasse absolvieren müssen, wurden entsprechende Gedenkstätten im sächsischen Vogtland erfasst. Dabei arbeiteten sie mit dem Katasteramt des... Zehntklässler des Plauener Lessing-Gymnasiums rücken vogtlandweit Opfer des Nationalsozialismus in den Fokus. Im Rahmen einer Facharbeit, die Schülerinnen und Schüler im Verlauf der zehnten Klasse absolvieren müssen, wurden entsprechende Gedenkstätten im sächsischen Vogtland erfasst. Dabei arbeiteten sie mit dem Katasteramt des...