MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bewegung bei der AfD Vogtland: Partei und Fraktion verlieren Mitglieder.
Bewegung bei der AfD Vogtland: Partei und Fraktion verlieren Mitglieder. Bild: Jeremy Knowles/Imago/Eventpress
Janet Hartenstein war bei der Landtagswahl 2024 Direktkandidatin der AfD im Wahlkreis 2.
Janet Hartenstein war bei der Landtagswahl 2024 Direktkandidatin der AfD im Wahlkreis 2. Bild: AfD Sachsen/Archiv
So sah das Ergebnis der Kreistagswahl 2024 aus. Den Vorteil als vermeintlich stärkste Fraktion hat die AfD nie ausspielen können.
So sah das Ergebnis der Kreistagswahl 2024 aus. Den Vorteil als vermeintlich stärkste Fraktion hat die AfD nie ausspielen können. Bild: Tilo Steiner
Bewegung bei der AfD Vogtland: Partei und Fraktion verlieren Mitglieder.
Bewegung bei der AfD Vogtland: Partei und Fraktion verlieren Mitglieder. Bild: Jeremy Knowles/Imago/Eventpress
Janet Hartenstein war bei der Landtagswahl 2024 Direktkandidatin der AfD im Wahlkreis 2.
Janet Hartenstein war bei der Landtagswahl 2024 Direktkandidatin der AfD im Wahlkreis 2. Bild: AfD Sachsen/Archiv
So sah das Ergebnis der Kreistagswahl 2024 aus. Den Vorteil als vermeintlich stärkste Fraktion hat die AfD nie ausspielen können.
So sah das Ergebnis der Kreistagswahl 2024 aus. Den Vorteil als vermeintlich stärkste Fraktion hat die AfD nie ausspielen können. Bild: Tilo Steiner
Plauen
Erneut Austritte aus AfD-Fraktion im Kreistag des Vogtlandkreises
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die AfD-Fraktion im Vogtland-Kreistag hat zwei weitere Mitglieder verloren. Insgesamt sind damit nun vier für die AfD gewählte Bürgervertreter fraktionslos. Was über die Gründe bekannt ist.

Die AfD-Fraktion im Kreistag des Vogtlandkreises hat zwei weitere ihrer Mitglieder verloren. Bereits zu Beginn der Wahlperiode im September 2024 hatten Toni Dietel aus Auerbach und André Hüttner aus Oelsnitz die Fraktion verlassen und sich zu fraktionslosen Kreisräten erklärt. Nun folgen ihnen Bianca Dehnhardt aus Oelsnitz und Janet...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
31.01.2026
4 min.
Bratwurst-Essen zwischen Straßenbahn-Schienen mit der Vogtland-CDU: Nur zwei wichtige Weichensteller sagen ab
Wollen Signalgeber sein für die Straßenbahn: Die CDU-Landtagsabgeordneten Sören Voigt (links) und Christian Hartmann sowie Jörg Schmidt (rechts) und Vogtland-CDU-Vize Silvia Fehlberg. Gastgeber war Karsten Treiber, Chef der Straßenbahn (2. v. links).
Der Oberschaffner empfängt Signalgeber aus der Politik. Zwei Männer, die die Weichen für den Fortbestand der Plauener Straßenbahn stellen sollen, fehlen zum Empfang. Es sind Landrat und Plauens OB.
Cornelia Henze
18:00 Uhr
3 min.
Überholen in der Kurve: Ist diese Stelle im Erzgebirge besonders gefährlich?
Überholen nicht explizit verboten auf der B 180 bei Stollberg in Richtung Zwönitz.
Auf der B 180 hinter Stollberg ist Überholen nicht offiziell verboten – trotz eingeschränkter Sicht, wie ein Anwohner kritisiert. Er will ein Überholverbot. Wie stehen die Chancen?
Ulrike Abraham
18:10 Uhr
5 min.
Winterwetter führt zu Unfällen und legt Flughafen BER lahm
Viele Passagiere mussten ausharren.
Der DWD hat die Unwetterwarnung für den Nordosten Deutschlands aufgehoben, verweist aber auf "markante Glätte". Es kommt zu mehreren Unfällen, Blitzeis legt den Berliner Flughafen lahm.
06:29 Uhr
5 min.
Gil Ofarims Leipziger Davidstern-Skandal: So viel Schmerzensgeld bekommt der Hotelmitarbeiter - und darum muss der Musiker schweigen
Murwillumbah: Ein nachdenklicher Gil Ofarim im australischen RTL-Dschungelcamp.
Seit Beginn der neuen Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ warten die Zuschauer auf neue Infos zum Davidstern-Skandal von 2021. Nun meldet sich Gil Ofarims Anwalt zu Wort.
Patrick Hyslop
18.12.2025
2 min.
AfD-Fraktion im Oelsnitzer Stadtrat löst sich auf
Die Fraktion der AfD im Oelsnitzer Stadtrat löst sich auf.
André Hüttner kündigt die Auflösung zum Jahresende an. Zuvor hatte die Fraktion die Abwahl von Bianca Dehnhardt als zweite OB-Stellvertreterin initiiert.
Tino Beyer
Mehr Artikel