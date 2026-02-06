Erneut Austritte aus AfD-Fraktion im Kreistag des Vogtlandkreises

Plauen
Die AfD-Fraktion im Vogtland-Kreistag hat zwei weitere Mitglieder verloren. Insgesamt sind damit nun vier für die AfD gewählte Bürgervertreter fraktionslos. Was über die Gründe bekannt ist.
Die AfD-Fraktion im Kreistag des Vogtlandkreises hat zwei weitere ihrer Mitglieder verloren. Bereits zu Beginn der Wahlperiode im September 2024 hatten Toni Dietel aus Auerbach und André Hüttner aus Oelsnitz die Fraktion verlassen und sich zu fraktionslosen Kreisräten erklärt. Nun folgen ihnen Bianca Dehnhardt aus Oelsnitz und Janet...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.