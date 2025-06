Erneut Polizeieinsatz am Postplatz in Plauen: Verdächtige vom Vortag kehren zurück

Wie schon am Mittwoch ist es auch am Donnerstag in der Plauener Innenstadt zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Beteiligt waren offenbar dieselben Personen wie am Tag zuvor.

Nach dem aufsehenerregenden Einsatz von Polizei und Rettungskräften am Mittwochnachmittag auf dem Plauener Postplatz ist es in dem Bereich am Donnerstag erneut zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten gekommen. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Zwickau am Freitagfrüh auf Anfrage sagte, soll es sich dabei um dieselben...