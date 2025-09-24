Erneut Polizeieinsatz an B 92 in Plauen: Das ist bisher bekannt

Plauen
In der Nacht zu Mittwoch rückten maskierte Spezialkräfte an der Siegener Straße an. Der Einsatz dauerte über Stunden an.
Ein erneuter Polizeieinsatz an der B 92 in Plauen hat am Mittwoch für öffentliche Aufmerksamkeit gesorgt. In der Nacht waren Spezialkräfte an der Siegener Straße angerückt. Sie drangen in ein Mehrfamilienhaus etwa 100 Meter oberhalb des Norma-Einkaufsmarktes ein. Passanten und Autofahrer konnten beobachten, dass die Spezialkräfte maskiert...
