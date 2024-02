Erneut Schlägerei am Plauener Postplatz unter Jugendlichen: Polizei sucht Zeugen

Am Springbrunnen am Nonnenturm kam es Samstagnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen, in die sich schnell weitere Beteiligte einmischten.

Erneut ist es zu gewaltvollen Auseinandersetzungen am Plauener Postplatz gekommen. Wie die Polizei in der Nacht zu Sonntag meldete, ist es im Bereich des Springbrunnens am Nonnenturm Samstagnachmittag zu einer Schlägerei mit bis zu 20 Beteiligten gekommen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Mindestens ein...