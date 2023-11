Erneut steckt ein Auto im Gleis fest: Eine Stunde Verspätung auf allen Straßenbahn-Linien in Plauen

Auf Abwegen: Erst am Samstag blockierte ein Auto an der Baustelle an der Neuen Elsterbrücke in Plauen die Gleise. Mittwochabend gab es die Wiederholung. Wie der Verkehrsleiter der Straßenbahn reagiert.

Für den Verkehrsleiter der Straßenbahn, Martin Strehlau, ist es wie ein Déjà-vu. Schon am Samstag ging auf den Strecken der Plauener Straßenbahn eine Stunde lang so gut wie nichts, weil an der Neuen Elsterbrücke ein Auto Sperrungen missachtete und in den Gleisen feststeckte. Mittwochabend gab es die Wiederholung, inklusive Verspätungen....