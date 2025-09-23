Erneut Streit um Eltern-Kita-Beiträge in Plauen

Die Stadträte diskutieren schon wieder um das Geld, das Eltern für die Betreuung ihrer Kinder aufwenden müssen. Die SPD/Initiative-Fraktion hat einen Vorschlag gemacht. Was sagt das Rathaus?

In Plauen ist erneut ein Streit um die Kita-Beiträge für Eltern entbrannt. Grund ist ein Antrag der Stadtratsfraktion aus SPD und Initiative Plauen. Das Ziel: Die sogenannte Übergangsregelung soll wieder eingeführt werden. Demnach sollen Stadträte jährlich entscheiden, ob eine Beitragserhöhung kommt oder nicht. Dieses Vorgehen gab es schon... In Plauen ist erneut ein Streit um die Kita-Beiträge für Eltern entbrannt. Grund ist ein Antrag der Stadtratsfraktion aus SPD und Initiative Plauen. Das Ziel: Die sogenannte Übergangsregelung soll wieder eingeführt werden. Demnach sollen Stadträte jährlich entscheiden, ob eine Beitragserhöhung kommt oder nicht. Dieses Vorgehen gab es schon...