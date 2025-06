Erneuter Einbruch in der Plauener Innenstadt – Täter entwenden Schlüssel

Am Samstagabend sind Unbekannte in eine Praxis an der Weststraße eingebrochen. Einen Tag später schlugen Kriminelle an der Dobenaustraße zu. Was bisher dazu bekannt ist.

Böse Überraschung am Pfingstwochenende: Gleich zweimal sind Unbekannte in Büro- und Praxisräume im Bereich der Innenstadt eingedrungen. Wie die Polizeidirektion Zwickau informierte, verschafften sich Unbekannte am Sonntagabend kurz vor 22 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude an der Dobenaustraße. Sie durchsuchten Schränke und...