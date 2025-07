Erst Insolvenz-Aus, jetzt Neueröffnung: So startete der Plauener Stadtstrand in die Freiluftsaison

Das Plauener Freiluftlokal öffnete am Samstag nach einer ambitionierten Sanierungsphase seine Türen. Welches Fazit der Betreiber zieht.

Für das Plauener Open-Air-Lokal Stadtstrand ist am Wochenende der Start in die neue Freiluftsaison über die Bühne gegangen. Die sommerlichen Temperaturen nutzten zahlreiche Gäste, um der Gastronomie an der alten Elsterbrücke einen Besuch abzustatten und auf Liegestühlen und Strandmöbel zu relaxen. Gut 1000 Gäste waren laut Betreiber Rico...