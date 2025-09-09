Erstmals Flohmarkt in der Plauener Galerie Forum K

Plauen
Will eventuell noch jemand sein Dirndl von der Plauener Wiesn wieder in Umlauf bringen? Am Samstag besteht Gelegenheit. Dann gibt es ein neues Flohmarkt-Format.
Am Samstag, 11 bis 17 Uhr, findet in der Galerie Forum K an der Neundorfer Straße 4 in Plauen auf Initiative von Marion Ehlert erstmals ein Flohmarkt statt. Die Galerie und der Hof der ehemaligen Likörfabrik bieten Platz für bis zu 25 mögliche Stände. Mit dem Flohmarkt soll ein neuer Treffpunkt für alle geschaffen werden, die Lust aufs...
