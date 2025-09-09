Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kunst, Krempel, Antiquitäten, Fundstücke - das macht einen Flohmarkt aus.
Kunst, Krempel, Antiquitäten, Fundstücke - das macht einen Flohmarkt aus. Bild: Bernd Rehorst/Stockadobe
Kunst, Krempel, Antiquitäten, Fundstücke - das macht einen Flohmarkt aus.
Kunst, Krempel, Antiquitäten, Fundstücke - das macht einen Flohmarkt aus. Bild: Bernd Rehorst/Stockadobe
Plauen
Erstmals Flohmarkt in der Plauener Galerie Forum K
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Will eventuell noch jemand sein Dirndl von der Plauener Wiesn wieder in Umlauf bringen? Am Samstag besteht Gelegenheit. Dann gibt es ein neues Flohmarkt-Format.

Am Samstag, 11 bis 17 Uhr, findet in der Galerie Forum K an der Neundorfer Straße 4 in Plauen auf Initiative von Marion Ehlert erstmals ein Flohmarkt statt. Die Galerie und der Hof der ehemaligen Likörfabrik bieten Platz für bis zu 25 mögliche Stände. Mit dem Flohmarkt soll ein neuer Treffpunkt für alle geschaffen werden, die Lust aufs...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:29 Uhr
3 min.
18 Tote bei Überschwemmungen auf Bali und Flores - Notstand
Viele Straßen in der Hauptstadt Denpasar wurden überschwemmt.
Regenmassen verwandeln Balis Straßen in Flüsse, Autos treiben davon. Es gibt Tote und Vermisste - auch auf einer anderen beliebten Insel.
14:00 Uhr
1 min.
Plauener Galerie: Günstigere Tickets während Modernisierungsarbeiten
Das Beleuchtungssystem in der Galerie e.o.plauen soll modernisiert werden.
In der Galerie e.o.plauen im Erich-Ohser-Haus stehen Umbauarbeiten an der Beleuchtung an — als kleine Entschädigung winkt ein Sofortrabatt.
Jakob Nützler
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
12:34 Uhr
3 min.
Heizöl-Lieferung: Mit diesen Tricks wird's günstiger
Damit die nächste Heizöllieferung kostengünstiger wird, helfen ein paar Tipps.
Wer beim Heizölkauf sparen will, sollte nicht den erstbesten Anbieter beauftragen. Eine entscheidende Rolle spielt das richtige Timing - und dabei geht es nicht um die Jahreszeit.
05.09.2025
1 min.
Vorhang auf! Erstes Kinderkunstfestival startet in Plauen
Im Vogtlandtheater wird getanzt, gespielt, gelesen. Die Galerie Forum K zeigt eine Sonderschau.
Lutz Kirchner
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
Mehr Artikel