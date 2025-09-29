Ertappt in Plauen - mit Diebesgut, Pfefferspray und einem Messer in den Taschen

Die Polizei hat nach einem Tipp zwei Männer gefasst. Was dem Duo vorgeworfen wird.

Zwei mutmaßliche Einbrecher sind am frühen Montagmorgen, 29. September, in Plauen von der Polizei überrascht worden. Wie die Beamten berichten, führten Hinweise die Polizisten des Reviers Plauen gegen 1.35 Uhr an die Dobenaustraße, wo ein Einbruch in eine Bildungseinrichtung vermutet wurde. Dort entdeckten die Beamten an einem Gebäude sowohl...