„Es ist eine Schande“: Warum das WC im Oberen Bahnhof in Plauen wohl nie dauerhaft benutzbar sein wird

Pendler und Bahnreisende bekommen das Gefühl, dass die Toilettenanlage häufiger unbenutzbar als benutzbar ist. Was dahinter steckt und warum die Deutsche Bahn keine Lösung verspricht.

Am Wochenende ist wieder ein Blatt mit roter Handschrift am Eingang zur WC-Anlage aufgetaucht: „Toilette defekt! Bitte kein Geld einwerfen“. Um die 70.000 Euro hat das Drehkreuz für die Toiletten im Oberen Bahnhof in Plauen gekostet. Kurz nach der Inbetriebnahme im Mai war es defekt. Dann ist es für eine knappe Woche benutzbar gewesen....