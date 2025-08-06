Es wird wieder heiß im Vogtland: Freibad in Plauen öffnet erneut - Sauna schließt

Plauen
Pünktlich zum Ferienende wird es wieder warm. Das Freibad Haselbrunn öffnet nach Schließung erneut. Bleibt das Sport- und Herrenbad dennoch weiter auf?
Wasser marsch! Zugegeben, dass Wasser war nie weg, nur das Personal. Das Freibad Haselbrunn ist seit Mitte Juli geschlossen. Es fehlten die Gäste. Der Betrieb hat sich wirtschaftlich nicht mehr gelohnt. Das hat jetzt ein Ende. Am 7. August wird das Bad am Vogtlandstadion wieder öffnen. Das hat Ronny Adler, Geschäftsführer der Bäder Plauen,...
