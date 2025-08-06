Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Es wird wieder heiß im Vogtland: Freibad in Plauen öffnet erneut - Sauna schließt

Das Plauener Freibad Haselbrunn ist bald wieder offen.
Das Plauener Freibad Haselbrunn ist bald wieder offen. Bild: Ellen Liebner
Das Plauener Freibad Haselbrunn ist bald wieder offen.
Das Plauener Freibad Haselbrunn ist bald wieder offen. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Es wird wieder heiß im Vogtland: Freibad in Plauen öffnet erneut - Sauna schließt
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Pünktlich zum Ferienende wird es wieder warm. Das Freibad Haselbrunn öffnet nach Schließung erneut. Bleibt das Sport- und Herrenbad dennoch weiter auf?

Wasser marsch! Zugegeben, dass Wasser war nie weg, nur das Personal. Das Freibad Haselbrunn ist seit Mitte Juli geschlossen. Es fehlten die Gäste. Der Betrieb hat sich wirtschaftlich nicht mehr gelohnt. Das hat jetzt ein Ende. Am 7. August wird das Bad am Vogtlandstadion wieder öffnen. Das hat Ronny Adler, Geschäftsführer der Bäder Plauen,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
24.07.2025
2 min.
Kühles Wetter: Trotz Wartungsarbeiten werden Teile des Plauener Stadtbades ab Samstag wieder öffnen
Sauna und das Herrenbad können ab dem Wochenende wieder genutzt werden. Dafür schließt vorerst das Freibad Haselbrunn.
Bernd Jubelt
10:11 Uhr
1 min.
Große Auswahl: So sind die Plauener Bäder jetzt geöffnet
Im Freibad Haselbrunn kann ab sofort wieder der Sommer genossen werden.
Der Sommer will es nun noch einmal wissen. Die Plauener Bädergesellschaft ist darauf eingestellt.
Bernd Jubelt
14:29 Uhr
3 min.
Entspannung im Streit mit Barça: Ter Stegen wieder Kapitän
Marc-André ter Stegen hat nach seiner Rückenoperation faktisch den Weg für den Einsatz seines Konkurrenten Joan García beim FC Barcelona freigemacht.
Erst meldet sich Marc-André ter Stegen im Streit mit dem FC Barcelona zu Wort. Kurz danach legen der 33-Jährige und Barça ihren Zoff bei. Damit könnte auch der Weg für einen Konkurrenten frei sein.
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
14:33 Uhr
4 min.
Sondersitzung im Unionsstreit über Israel-Politik
Wie belastet ist jetzt das Verhältnis der beiden Regierungen? (Archivbild)
In der Union gibt es offene Kritik an der schwarz-roten Bundesregierung und dem Rüstungsembargo gegen Israel. Jetzt wurde eine klärende Sitzung anberaumt.
Mehr Artikel