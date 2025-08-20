Es wird wieder kühler: In Plauen schließt ein Freibad

Niedrigere Temperaturen lösen die Wärme der letzten Tage ab. Das hat Auswirkungen auf die Plauener Freibäder, Stadtbad und Sauna. Alle wichtigen Infos auf einen Blick.

Die Plauener Bäder GmbH reagiert auf den Wetterwechsel. Weil es vorübergehend kälter wird, will Geschäftsführer Ronny Adler flexibel sein für Kundenwünsche – und sowohl Stadtbad- als auch Freibad-Besuche ermöglichen. Das Stadtbad hat Adler zufolge am Samstag und Sonntag jeweils von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Das 50-Meter-Becken im Sportbad...