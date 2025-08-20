Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das „Naddel“ in Preißelpöhl bleibt geöffnet, das Freibad am Stadion schließt.
Das „Naddel“ in Preißelpöhl bleibt geöffnet, das Freibad am Stadion schließt. Bild: Ellen Liebner
Das „Naddel“ in Preißelpöhl bleibt geöffnet, das Freibad am Stadion schließt.
Das „Naddel“ in Preißelpöhl bleibt geöffnet, das Freibad am Stadion schließt. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Es wird wieder kühler: In Plauen schließt ein Freibad
Redakteur
Von Nancy Dietrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Niedrigere Temperaturen lösen die Wärme der letzten Tage ab. Das hat Auswirkungen auf die Plauener Freibäder, Stadtbad und Sauna. Alle wichtigen Infos auf einen Blick.

Die Plauener Bäder GmbH reagiert auf den Wetterwechsel. Weil es vorübergehend kälter wird, will Geschäftsführer Ronny Adler flexibel sein für Kundenwünsche – und sowohl Stadtbad- als auch Freibad-Besuche ermöglichen. Das Stadtbad hat Adler zufolge am Samstag und Sonntag jeweils von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Das 50-Meter-Becken im Sportbad...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
08.08.2025
1 min.
Große Auswahl: So sind die Plauener Bäder jetzt geöffnet
Im Freibad Haselbrunn kann ab sofort wieder der Sommer genossen werden.
Der Sommer will es nun noch einmal wissen. Die Plauener Bädergesellschaft ist darauf eingestellt.
Bernd Jubelt
20:15 Uhr
1 min.
Zwei Verletzte bei Unfall auf Kreuzung im Vogtland
Zu einem Unfall kam es auf einer Kreuzung im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Eine missachtete Vorfahrt war Ursache einer Kollision im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Ronny Hager
12.08.2025
1 min.
Der Sommer ist zurück: Plauens Freibäder öffnen abends länger
Von Mittwoch bis Freitag haben Plauens Freibäder abends bis 20 Uhr geöffnet.
In dieser Woche steigen die Temperaturen wieder über die 30-Grad-Marke. Wer sich in Plauen erfrischen will, für den gibt es eine gute Nachricht.
Nancy Dietrich
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
Mehr Artikel