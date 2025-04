Eurojackpot: Vogtländer gewinnt knapp 73.000 Euro

Guter Start in den Frühling für einen Lottospieler im Vogtland: Mit einem Systemschein war er bei der jüngsten Ziehung am Freitag erfolgreich.

Ein Lottospieler aus dem Vogtland ist mit Glück in den Frühling gestartet: Die Ziehung in der Lotterie Eurojackpot am Freitag brachte ihm 72.711 Euro ein. Das teilte Sachsenlotto am Montag mit. Der Glückliche spielte einen sogenannten Systemtipp und gab den in einer Sachsenlotto-Annahmestelle im Vogtland „anonym“ ab, daher könnte es sich...