Exotische Vögel bevölkern das Vogtland

Für Aufsehen sorgen in der Region derzeit Rostgänse, die mit ihren lauten Rufen nicht zu überhören sind. Verbreitet ist der Höhlenbrüter hauptsächlich in Asien und Afrika. Nun wurden die Vögel auch in Ostthüringen und im Vogtland gesichtet. In Bernsgrün machten sie sich morgens an einem bewohnten Starenkasten zu schaffen, was wiederum im Inneren...