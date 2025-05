Explosion an vogtländischer Talsperre vor 80 Jahren: Wie das Göltzschtal damals nur knapp an einer Katastrophe vorbeischrammte

An der Talsperre Muldenberg kam es im Frühjahr 1945 zu einer verheerenden Detonation. Mehrere Menschen starben. An das Geschehen erinnerte jetzt ein Wissenschaftler in Plauen.

Als die US-Armee im April 1945 ins Vogtland einmarschierte, fielen der Truppe nach und nach Unmengen von deutscher Munition in die Hände. Doch wohin damit? Auf Befehl der Amerikaner mussten deutsche Gefangene damals solche Munition in der von 1920 bis 1925 errichtete Talsperre Muldenberg versenken. Doch dabei kam es am 13. Mai 1945 zu einem...