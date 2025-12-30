Facharzt im Vogtland zum Zustand des Gesundheitswesens: „Ist das gesund?“

MENÜ
Dr. Normann Haßler jun. ist Kardiologe in Plauen. Neben den Alltagsproblemen einer Praxis berichtet er auch von einem „großen Glück in anstrengender Zeit“.
Dr. Normann Haßler jun. ist Kardiologe in Plauen. Neben den Alltagsproblemen einer Praxis berichtet er auch von einem „großen Glück in anstrengender Zeit".
So geht’s: Der Chef misst bei Petra Chodaronok den Blutdruck – und der ist in Ordnung.
So geht's: Der Chef misst bei Petra Chodaronok den Blutdruck – und der ist in Ordnung.
Die Ärzte und ihr Team: Dr. Normann Haßler jun., Diplom-Medizinerin Gabriele Unger und Dr. Normann Haßler sen. (hinten) sowie die medizinischen Fachangestellten (von links): Petra Chodaronok, Antje Köstler, Kathrin Bianga und Uwe Hering.
Die Ärzte und ihr Team: Dr. Normann Haßler jun., Diplom-Medizinerin Gabriele Unger und Dr. Normann Haßler sen. (hinten) sowie die medizinischen Fachangestellten (von links): Petra Chodaronok, Antje Köstler, Kathrin Bianga und Uwe Hering.
Dr. Normann Haßler jun. ist Kardiologe in Plauen. Neben den Alltagsproblemen einer Praxis berichtet er auch von einem „großen Glück in anstrengender Zeit“.
Dr. Normann Haßler jun. ist Kardiologe in Plauen. Neben den Alltagsproblemen einer Praxis berichtet er auch von einem „großen Glück in anstrengender Zeit“. Bild: Uwe Faerber
So geht’s: Der Chef misst bei Petra Chodaronok den Blutdruck – und der ist in Ordnung.
So geht’s: Der Chef misst bei Petra Chodaronok den Blutdruck – und der ist in Ordnung. Bild: Uwe Faerber
Die Ärzte und ihr Team: Dr. Normann Haßler jun., Diplom-Medizinerin Gabriele Unger und Dr. Normann Haßler sen. (hinten) sowie die medizinischen Fachangestellten (von links): Petra Chodaronok, Antje Köstler, Kathrin Bianga und Uwe Hering.
Die Ärzte und ihr Team: Dr. Normann Haßler jun., Diplom-Medizinerin Gabriele Unger und Dr. Normann Haßler sen. (hinten) sowie die medizinischen Fachangestellten (von links): Petra Chodaronok, Antje Köstler, Kathrin Bianga und Uwe Hering. Bild: Uwe Faerber
Plauen
Facharzt im Vogtland zum Zustand des Gesundheitswesens: „Ist das gesund?“
Von Uwe Faerber
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Was läuft schief im Gesundheitswesen? Wer trägt Verantwortung für volle Wartezimmer, monatelanges Warten auf Facharzt-Termine und Ärztemangel? Die schonungslose Diagnose des Plauener Kardiologen Dr. Normann Haßler jun.

Besser gesund bleiben. Das gilt seit Jahren auch im Vogtland: Viele Arztpraxen nehmen kaum neue Patienten auf. Trotz Überweisung dauert es für einen Termin bei einem Facharzt oft Monate. Warum eigentlich?
