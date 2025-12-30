Facharzt im Vogtland zum Zustand des Gesundheitswesens: „Ist das gesund?“

Plauen
Was läuft schief im Gesundheitswesen? Wer trägt Verantwortung für volle Wartezimmer, monatelanges Warten auf Facharzt-Termine und Ärztemangel? Die schonungslose Diagnose des Plauener Kardiologen Dr. Normann Haßler jun.
Besser gesund bleiben. Das gilt seit Jahren auch im Vogtland: Viele Arztpraxen nehmen kaum neue Patienten auf. Trotz Überweisung dauert es für einen Termin bei einem Facharzt oft Monate. Warum eigentlich?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.