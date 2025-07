Fahrgast trotzdem leicht verletzt: Busfahrer verhindert Verkehrsunfall in Plauen

Der Fahrer eines Linienbusses reagiert schnell und konnte so einen Unfall verhindern. Trotzdem wurde ein Insasse verletzt.

Bei einem vereitelten Verkehrsunfall am Donnerstagabend ist in Plauen ein Fahrgast eines Linienbusses leicht verletzt worden. Gegen 21:20 Uhr wechselte eine 54-jährige BMW-Fahrerin auf der Reichenbacher Straße den Fahrstreifen, um in die Stresemannstraße abzubiegen. Dabei kam es zu einer gefährlichen Situation: Ein 58-jähriger Busfahrer, der...