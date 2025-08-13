Fahrplanänderung auf der Plauener Nachtbuslinie N1

Wer abends nach Preißelpöhl möchte, muss nun einen Bus früher nehmen.

Wer von der Plauener Innenstadt abends mit dem Bus nach Preißelpöhl fahren möchte, muss nun früher den Nachhauseweg antreten. Denn auf der Plauener Nachtbuslinie N1 gibt es eine Fahrplanänderung. Grund: Ab sofort werden alle Busse der Plauener Straßenbahn GmbH vom Betriebshof Wiesenstraße aus eingesetzt. In diesem Zusammenhang entfällt...