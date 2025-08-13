Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Vom Albertplatz nach Preißelpöhl fährt der letzte Bus abends jetzt früher.
Vom Albertplatz nach Preißelpöhl fährt der letzte Bus abends jetzt früher. Bild: Symbolfoto: Ellen Liebner
Vom Albertplatz nach Preißelpöhl fährt der letzte Bus abends jetzt früher.
Vom Albertplatz nach Preißelpöhl fährt der letzte Bus abends jetzt früher. Bild: Symbolfoto: Ellen Liebner
Plauen
Fahrplanänderung auf der Plauener Nachtbuslinie N1
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer abends nach Preißelpöhl möchte, muss nun einen Bus früher nehmen.

Wer von der Plauener Innenstadt abends mit dem Bus nach Preißelpöhl fahren möchte, muss nun früher den Nachhauseweg antreten. Denn auf der Plauener Nachtbuslinie N1 gibt es eine Fahrplanänderung. Grund: Ab sofort werden alle Busse der Plauener Straßenbahn GmbH vom Betriebshof Wiesenstraße aus eingesetzt. In diesem Zusammenhang entfällt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:01 Uhr
1 min.
„Tettau tanzt“: 970 Besucher feiern in einem kleinen Dorf den Start ins Wochenende
Party-Alarm: 970 Besucher waren in der Nacht von Freitag zu Samstag bei „Tettau tanzt“.
Trotz des Stadtfestes in Zwickau zieht es auch viele junge Leute auf eine Dorf-Party. Welches Fazit die Macher von „Tettau tanzt“ ziehen.
Holger Frenzel
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
06.08.2025
3 min.
Umfangreiche Bauarbeiten: Fahrgäste der Plauener Straßenbahn müssen sich ab der kommenden Woche zum Teil auf Schienenersatzverkehr einstellen
Den Tunnel werden baustellenbedingt ab Montag weniger Straßenbahnen frequentieren.
Über die Neue Elsterbrücke kann drei Wochen lang keine Straßenbahn fahren. Das hat erhebliche Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr. Was auf die Fahrgäste jetzt zukommt.
Bernd Jubelt
09:23 Uhr
4 min.
Trump informiert Selenskyj und andere Europäer über Gipfel
Trump und Putin schütteln sich beim Pressestatement nach ihrem Gespräch die Hand.
Was hat der Alaska-Gipfel gebracht, wie soll es weitergehen? Trump informiert die Europäer. In ersten Reaktionen wird vor allem Enttäuschung über den Gipfel deutlich.
25.06.2025
1 min.
Museumsnacht: Trams und Busse in Plauen fahren länger
Die Trams treffen sich am Postplatz in Plauen.
Die Straßenbahnen und Stadtbusse verkehren am Freitag, 27. Juni, nach einem Sonderfahrplan.
Konrad Rüdiger
Mehr Artikel