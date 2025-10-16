Fahrplankorrekturen bei Straßenbahn und Stadtbus in Plauen: Was sich ab Montag ändert

Die Plauener Straßenbahn reagiert auf Hinweise von Fahrgästen zum neuen Fahrplan, der seit dem 2. September in Kraft ist. Über Einzelheiten hat das Verkehrsunternehmen jetzt informiert.

Nach gut einem Monat Praxistest hat die Plauener Straßenbahn Korrekturen am Fahrplan des neuen Straßenbahn- und Stadtbusnetzes angekündigt. Es war am 2. September gestartet. Anlass sind nach Unternehmensangaben Erfahrungen und Rückmeldungen der Fahrgäste. Die Fahrplanänderungen sollen ab Montag, 20. Oktober, in Kraft treten. Wo wurde bei den... Nach gut einem Monat Praxistest hat die Plauener Straßenbahn Korrekturen am Fahrplan des neuen Straßenbahn- und Stadtbusnetzes angekündigt. Es war am 2. September gestartet. Anlass sind nach Unternehmensangaben Erfahrungen und Rückmeldungen der Fahrgäste. Die Fahrplanänderungen sollen ab Montag, 20. Oktober, in Kraft treten. Wo wurde bei den...