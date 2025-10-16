Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Fahrplankorrekturen bei Straßenbahn und Stadtbus in Plauen: Was sich ab Montag ändert

Im Fahrplan der Plauener Straßenbahn erfolgen nächste Woche leichte Korrekturen.
Im Fahrplan der Plauener Straßenbahn erfolgen nächste Woche leichte Korrekturen. Bild: Ellen Liebner
Im Fahrplan der Plauener Straßenbahn erfolgen nächste Woche leichte Korrekturen.
Im Fahrplan der Plauener Straßenbahn erfolgen nächste Woche leichte Korrekturen. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Fahrplankorrekturen bei Straßenbahn und Stadtbus in Plauen: Was sich ab Montag ändert
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Plauener Straßenbahn reagiert auf Hinweise von Fahrgästen zum neuen Fahrplan, der seit dem 2. September in Kraft ist. Über Einzelheiten hat das Verkehrsunternehmen jetzt informiert.

Nach gut einem Monat Praxistest hat die Plauener Straßenbahn Korrekturen am Fahrplan des neuen Straßenbahn- und Stadtbusnetzes angekündigt. Es war am 2. September gestartet. Anlass sind nach Unternehmensangaben Erfahrungen und Rückmeldungen der Fahrgäste. Die Fahrplanänderungen sollen ab Montag, 20. Oktober, in Kraft treten. Wo wurde bei den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
4 min.
Einfacher und effizienter ab September? Alles, was Sie zum neuen Plauener Straßenbahnnetz wissen müssen
Die Schienen von der neuen Elsterbrücke sind angebunden. Bis zum Wochenende soll der Deckenschluss fertig sein.
Alles neu oder alles beim Alten? Die Plauener Straßenbahn verspricht nach der Sanierung der Elsterbrücke einen besser strukturierten Fahrplan. Alle wichtigen Änderungen lesen Sie hier.
Jonas Patzwaldt
16:45 Uhr
2 min.
Störung der Totenruhe? Ermittlungen an Dresdner Uniklinik
Störung der Totenruhe ist eine Straftat und wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet. (Symbolbild)
Die Störung der Totenruhe ist eine Straftat. An der Universitätsklinik Dresden wird deshalb gegen mehrere Mitarbeiter ermittelt.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16:45 Uhr
3 min.
Prozess um Plauener Spielhallen-Raub: Angeklagter weint im Gerichtssaal – „es tut mir leid, dass ich mich mit dem Zeug so kaputt gemacht habe“
Am Freitag sprach das Landgericht Zwickau ein Urteil im Prozess.
Am letzten Verhandlungstag forderte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von über drei Jahren. Danach soll der Angeklagte in eine Entziehungsanstalt. Welches Urteil am Ende gefallen ist.
Jonas Patzwaldt
06.08.2025
3 min.
Umfangreiche Bauarbeiten: Fahrgäste der Plauener Straßenbahn müssen sich ab der kommenden Woche zum Teil auf Schienenersatzverkehr einstellen
Den Tunnel werden baustellenbedingt ab Montag weniger Straßenbahnen frequentieren.
Über die Neue Elsterbrücke kann drei Wochen lang keine Straßenbahn fahren. Das hat erhebliche Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr. Was auf die Fahrgäste jetzt zukommt.
Bernd Jubelt
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
Mehr Artikel