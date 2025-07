Fahrradladen in Plauen: Einbrecher beißen sich an Schaufensterscheibe die Zähne aus

Der Sachschaden beläuft sich trotzdem auf 2000 Euro. Gibt es Zeugen des Vorfalls?

Plauen.

Einbrecher haben sich an einer Schaufensterscheibe im Plauener Stadtteil Chrieschwitz die Zähne ausgebissen. Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilt, haben Unbekannte zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Freitag, 8.30 Uhr, versucht, ein Schaufenster des Fahrradgeschäfts an der Anton-Kraus-Straße einzuschlagen. Doch die Scheibe ging nicht zu Bruch. Deshalb gelangten die Täter nicht in den Innenraum. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro. Gesucht werden Zeugen des Vorfalls. Die Polizei fragt: Wem sind Personen aufgefallen, die sich in der fraglichen Zeit an der Schaufensterscheibe zu schaffen machten? Hinweise nimmt das Polizeirevier in Plauen unter der Telefonnummer 03741 140 entgegen. (gb)