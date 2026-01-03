MENÜ
Die Polizei warnt vor Finanzgeschäften, die mit unrealistischen Gewinnen werben.
Bild: Monika Skolimowska/dpa
Die Polizei warnt vor Finanzgeschäften, die mit unrealistischen Gewinnen werben.
Die Polizei warnt vor Finanzgeschäften, die mit unrealistischen Gewinnen werben. Bild: Monika Skolimowska/dpa
Plauen
Falscher Broker bringt Vogtländerin um 15.000 Euro
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Via Telefon und Whatsapp hielt ein vermeintlicher Finanzexperte zu der Vogtländerin Kontakt. Der versprochene Gewinn blieb allerdings aus.

Eine 64-jährige Frau aus dem Vogtlandkreis ist Opfer eines mutmaßlichen Anlagebetrugs im Internet geworden. Darüber berichtete die Polizeidirektion Zwickau. Im November 2025 stieß die Geschädigte auf die Tradingplattform „Immediate Edge“ und überwies zunächst 250 Euro auf ein irisches Konto. Kurz darauf meldete sich ein angeblicher...
