Faszinierende Plauener Spitze bei Führung entdecken

Es geht auf Spurensuche zur Geschichte der Stickerei und der Spitze quer durchs Schlossberggebiet. Was geboten wird.

Bei einer Führung am Freitag, 5. September, können sich Neugierige auf Spurensuche zur Geschichte der Stickerei und der Plauener Spitze durchs Schlossberggebiet in Plauen begeben. 14 Uhr startet die rund zweistündige Führung an der Bastion der Schlossterrassen. Die Teilnehmer erfahren Details zur Industriekultur, wurde dazu angekündigt....