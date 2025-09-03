Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Karsten Repert/Archiv
Bild: Karsten Repert/Archiv
Plauen
Faszinierende Plauener Spitze bei Führung entdecken
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Es geht auf Spurensuche zur Geschichte der Stickerei und der Spitze quer durchs Schlossberggebiet. Was geboten wird.

Bei einer Führung am Freitag, 5. September, können sich Neugierige auf Spurensuche zur Geschichte der Stickerei und der Plauener Spitze durchs Schlossberggebiet in Plauen begeben. 14 Uhr startet die rund zweistündige Führung an der Bastion der Schlossterrassen. Die Teilnehmer erfahren Details zur Industriekultur, wurde dazu angekündigt....
