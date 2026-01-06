Fehler beim Linksabbiegen: 18-Jähriger verursacht Unfall in Plauen

Plauen
Zähflüssig ging es am Dienstagmorgen an der vielbefahrenen Kreuzung Martin-Luther-/Jößnitzer Straße zu. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden.
Weil er einen Fehler beim Linksabbiegen machte, hat ein 18-jähriger BMW-Fahrer am Dienstagmorgen einen Unfall an der vielbefahrenen Kreuzung Martin-Luther-/Jößnitzer Straße verursacht. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Mitsubishi. Dessen 60-jährige Fahrerin und der Unfallverursacher blieben zwar unverletzt. Allerdings entstand ein hoher...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.