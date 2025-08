Ferienlandeisenbahn in Crispendorf ab Samstag eine Woche lang täglich unterwegs

Das Familien-Freizeitangebot bei Schleiz ist einen Ausflug wert.

Es ist Tradition, dass die Ferienlandeisenbahn in Crispendorf bei Schleiz in den Sommerferien für eine Woche täglich die Räder glühen lässt. Von Samstag, 2. August, bis einschließlich Sonntag, 10. August, rollen die kleinen Bahnen – und zwar jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr. Die Züge starten am Bahnhof Festwiese, an welchem zur...